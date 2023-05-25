Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой и такси в Москве

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси в Москве на Нахимовском проспекте. Об этом 25 мая сообщил источник «Известий».

Инцидент случился в то время, когда в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.

Среди пострадавших — 47-летняя фельдшер, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. За ее жизнь борются медики. Также был госпитализирован 56-летний мужчина.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее, 24 мая, три человека погибли и четверо получили травмы в результате ДТП, при котором столкнулись пассажирский автобус «Мерседес Спринтер» и идущий навстречу большегруз КАМАЗ на трассе Иваново-Владимир.