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Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя к иконе «Троица» Рублева

Сотни людей собрались в храме Христа Спасителя, чтобы поклониться «Троице»
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Прихожане в субботу, 4 июня, начали заходить в храм Христа Спасителя в Москве, где установили икону «Троица» Андрея Рублева.

На кадрах «Известий» видно, как верующие выстроились в длинную очередь и по очереди проходят в храм, чтобы поклониться иконе.

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Священнослужители поклонились иконе «Троица» перед началом литургии, которую проведет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

«Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу, которая поддерживает режим необходимой влажности. Отмечалось, что транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

Подойти к «Троице» можно будет ежедневно с 10:00 до 19:00 (по воскресеньям — после литургии). Как планировалось, она будет находиться в храме до 18 июня, после чего ее направят на реставрацию.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Икона «Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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