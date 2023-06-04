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Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили взвод ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские военнослужащие в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом в воскресенье, 4 июня, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, потери противника по численности сопоставимы со взводом живой силы.

Кроме того, российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили 122-миллиметровую гаубицу противника Д-30 в районе села Берестового, а также склад боеприпасов около Кисловки.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны противника», — добавил Зыбинский.

Также полковник сообщил, что расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), среди которых две «Фурии» и «Эльф».

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Ранее, 2 июня, Зыбинский рассказал, что на купянском направлении российскими силами была отражена атака украинских националистов. Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до взвода личного состава.

Накануне, 1 июня, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы вплотную подошли к Купянску.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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