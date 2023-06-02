Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ на купянском направлении

Войска группировки «Запад» отразили две атаки украинской армии на купянском направлении. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В районе населенного пункта Молчаново отражены две попытки атаки противника из состава 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке. Противник нанес удары из реактивной системы залпового огня «Град» по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава», — сказал он ТАСС.

Как уточнил Зыбинский, в плен сдались семь военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 1 июня, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы вплотную подошли к Купянску.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

31 мая Зыбинский заявил, что на купянском направлении в районе населенных пунктов Старица и Вишневое артиллерия огнем из гаубиц «Акация» и «Мста-С» уничтожила два минометных расчета противника. В районе Лозовой и Западной огнем были поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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