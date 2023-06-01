ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ на купянском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом 1 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Синькова, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20, добавил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, на краснолиманском направлении ВС РФ также пресекли действия ДРГ и уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, Конашенков сообщил о потере 395 украинских военных на донецком направлении. Помимо этого, уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о поражении украинского пункта управления в селе Трудовое на запорожском направлении огнем реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». По его словам, экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного».

Накануне корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. На видео запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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