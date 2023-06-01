Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Польша передала оружие и боеприпасы полиции Молдавии
Экономика
Правительство России призвало промышленность активнее замещать иностранный софт
Армия
Военный эксперт заявил об обеспокоенности США строительством атомных ледоколов РФ
Мир
Швейцарский концерн подал заявку на поставку Киеву через ФРГ танков Leopard
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
Мир
МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности
Сюжет:

ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ на купянском направлении

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом 1 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Синькова, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20, добавил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, на краснолиманском направлении ВС РФ также пресекли действия ДРГ и уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, Конашенков сообщил о потере 395 украинских военных на донецком направлении. Помимо этого, уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За пушечный выстрел: ВС РФ продвинулись под Авдеевкой и Марьинкой
Российские войска отбрасывают артиллерию ВФУ на запад, не позволяя вести эффективный огонь по Донецку

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о поражении украинского пункта управления в селе Трудовое на запорожском направлении огнем реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». По его словам, экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного».

Накануне корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. На видео запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023