В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску

Российские силы вплотную подошли к Купянску Харьковской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Ред.) практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска — вплотную наши войска там находятся», — сказал он ТАСС.

Как отметил Ганчев, многие украинские СМИ уже пишут о том, что российская армия подошла к городу и где-то на улицах самого Купянска, частного сектора, расположенного вплотную к населенному пункту, велись позиционные бои.

Ранее, 31 мая, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении в районе населенных пунктов Старица и Вишневое артиллерия огнем из гаубиц «Акация» и «Мста-С» уничтожила два минометных расчета противника. В районе Лозовой и Западной огнем были поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что в районе Харьковской области российские силы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За сутки на купянском направлении уничтожено до 40 украинских солдат, также три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», добавили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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