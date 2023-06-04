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Появились кадры резкого маневра корабля КНР против эсминца США в Тайваньском проливе

Global News: китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Фото: Global News
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Китайский военный корабль на большой скорости сблизился с американским эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 м в Тайваньском проливе. Соответствующими кадрами поделился телеканал Global News 3 июня.

Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе. По словам одного из военных, корабль ВМС Китая уведомил американский Chung-Hoon о чрезмерном сближении, на что США попросили китайскую сторону держаться подальше от корабля. Однако в конечном счете Соединенным Штатам пришлось изменить курс и сбавить скорость, чтобы избежать столкновения.

Уточняется, что американский и канадский корабли около недели плавали вместе в Южно-Китайском море перед тем, как войти в Тайваньский пролив. По информации телеканала, китайские военные следили за суднами и даже подплывали на безопасное расстояние. При этом, как указывается в материале, китайские военные по радиосвязи передавали судам, что те заходят на территорию Китая, но канадские военные уверены, что учения проходили в международных водах.

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«Взаимодействие» военных США и КНР происходит не впервые. Так, 26 мая американский военный разведывательный самолет RC-135 приблизился к району, в котором проходили учения авианосной группы «Шаньдун» в Южно-Китайском море, из-за чего авиация Китая организовала слежку и мониторинг за передвижением воздушного разведчика.

2 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. По словам Остина, Соединенные Штаты стремятся к сохранению за всеми странами права свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это разрешает международное право.

Президент США Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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