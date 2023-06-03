Девочка погибла при обрушении стены в Дагестане

Шестилетняя девочка погибла из-за обрушившейся на нее стены, в которую до этого врезался автомобиль. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

ДТП произошло около 19 часов в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района. По предварительной информации ведомства, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в частный дом.

«В результате обрушения части стены погибла находившаяся в это время во дворе шестилетняя девочка», — говорится в заявлении МВД.

В настоящее время уточняются детали и причины произошедшего инцидента.

Ранее, 3 июня, ДТП с шестью погибшими произошло в Нижегородской области. В ходе столкновения иномарки и «газели» погибли трое детей (трех, восьми и девяти лет), водитель и две пассажирки, которые находились в легковом автомобиле. По факту аварии возбуждено уголовное дело.