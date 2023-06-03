Число жертв ДТП в Нижегородской области возросло до шести

Пострадавшая в ДТП в Нижегородской области женщина скончалась, таким образом общее число жертв возросло до шести. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он уточнил, что женщина 1988 года рождения скончалась утром в реанимации Воротынской центральной районной больницы. Замгубернатора также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Смертельное ДТП произошло утром 3 мая на федеральной трассе М-7 «Волга». Как уточняли «Известия», водитель Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с движущейся навстречу машиной. Сообщалось о пяти погибших — троих детях и двух взрослых.