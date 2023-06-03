Прилепин презентовал новую книгу о Шолохове

Писатель Захар Прилепин 3 июня презентовал свою новую книгу «Шолохов. Незаконный», отметив, что творчество русского писателя Михаила Шолохова помогло ему пережить покушение.

Прилепин выступил на книжном фестивале «Красная площадь», где проходила премия в области военной прозы и публицистики имени военного корреспондента Владлена Татарского.

«(Творчество Шолохова. — Ред.) одна из тех вещей, которая не только является знаковой, определяющей в становлении России, русского характера, всего XX века. Но даже в моем спасении, прости Господи, и то, мне кажется, крыло шолоховское помогло выжить», — поделился Прилепин.

В своей новой книге, являющейся полномасштабной биографией Шолохова, писатель разбирает легенды, окружающие имя классика. Например, до сих пор обсуждается версия о том, что самый знаменитый роман Шолохова «Тихий Дон» написан не им, а другим автором.

Также публицист оценил роль фонда Владлена Татарского в современной русской литературе, отметив, что погибший военкор был замечательным человеком.

Машину Прилепина подорвали в Нижегородской области 6 мая. Соратник писателя Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

Писатель перенес четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, Прилепин отмечал, что после перенесенного чувствует себя бодро.