Реклама
Прямой эфир
Спорт
Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»
Мир
В Греции полиция нашла более 160 кг кокаина в грузовых ящиках с бананами
Спорт
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане
Армия
В Херсонской области заявили об отказе ВСУ подвозить HIMARS к линии огня
Мир
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Мир
Киев выразил Будапешту демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
Спорт
Россиянка Хузина завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план
Армия
В США назвали российский Су-25 «летающим танком»

Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Мирра Андреева закончила выступление в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

16-летняя спортсменка в матче третьего круга проиграла американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте больше двух часов.

В четвертом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Анной Каролиной Шмидловой (Словакия) и Кайлой Дэй (США).

Удивить Париж: чего ждать от Медведева и Касаткиной на «Ролан Гаррос»
Даниил избежит самых опасных соперников до поздних стадий, Дарья попала в одну четверть с Ариной Соболенко

Ранее в этот день выступающая под флагом Казахстана четвертая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции.

Ранее, 2 июня, российская теннисистка Элина Аванесян в матче третьего круга «Ролан Гаррос» победила соперницу из Дании Клару Таусон. Итоговый счет встречи составил 3:6, 6:1, 7:5 в пользу спортсменки из России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023