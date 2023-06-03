Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева закончила выступление в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
16-летняя спортсменка в матче третьего круга проиграла американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.
Теннисистки провели на корте больше двух часов.
В четвертом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Анной Каролиной Шмидловой (Словакия) и Кайлой Дэй (США).
Ранее в этот день выступающая под флагом Казахстана четвертая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции.
Ранее, 2 июня, российская теннисистка Элина Аванесян в матче третьего круга «Ролан Гаррос» победила соперницу из Дании Клару Таусон. Итоговый счет встречи составил 3:6, 6:1, 7:5 в пользу спортсменки из России.