ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

ЦСКА 3 июня обыграл футбольный клуб «Ростов» и стал серебряным призером чемпионата России по футболу.

Матч заключительного, 30-го тура соревнований закончился со счетом 4:1. По итогам турнира ЦСКА заработал 58 очков.

Бронзовые медали завоевали футболисты московского «Спартака». Они в этот же день проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:1. В итоге «Спартак» заработал 54 очка.

Четвертым, набрав 53 очка, стал «Ростов».

Чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России завоевали футболисты клуба «Зенит». Их наградили 13 мая.

Футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России 7 мая. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.