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WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС

WP: ДРГ при атаке на Белгородскую область использовала транспорт и оружие США и стран ЕС
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Украинская диверсионно-разведывательная группа при атаке в конце мая на Белгородскую область использовала вооружение, поставленное странами Запада. Об этом сообщила в субботу, 3 июня, газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Три машины с противоминной защитой от засад, также известные как MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая — из Польши, по словам людей, знакомых с данными американской разведки», — отмечается в публикации.

Кроме того, в статье газеты уточняется, что бойцы также несли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и других западных стран.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

22 мая ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

На кадрах военного ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России и четко донес это до украинской стороны.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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