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Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине

Песков заявил, что Путин готов к контактам для достижения целей СВО иными путями
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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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Францию вряд ли можно отнести к странам, которые остаются нейтральными по теме ситуации на Украине и могут претендовать на роль модератора конфликта. Об этом 3 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что французский лидер Эммануэль Макрон выступил с идеей провести мирный саммит по Украине в Париже.

Вместе с этим Песков напомнил позицию президента России Владимира Путина по Украине.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться решения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Но те же самые страны Запада в настоящий момент нам иного выхода не оставляют», — подчеркнул представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как заметил Песков, Франция является активным участником украинского конфликта.

«Вряд ли можно отнести Францию к нейтральным странам, которые могут претендовать на роль модератора, ну, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан. Франция этого не может сделать, потому что она уже де-факто активный участник конфликта, причем со стороны Украины. И французы должны отдавать себе в этом отчет», — заявил Песков.

Как заметил он, сейчас украинский конфликт стал действительно более широким, так как коллективный Запад начал вести комбинированную войну против России. И заниматься в таком случае решением конфликта со стороны западных стран бесперспективно. Песков также считает, что нужно дождаться каких-либо разъяснений от самого французского лидера.

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2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ.

Ранее, 31 мая, высокопоставленный французский чиновник высказался против применения поставленной военпомощи Украине против России. Он отметил, что союзники единодушны в необходимости снабжать киевский режим оружием, но раскололись в вопросе применения военной помощи для ударов по территории РФ.

В этот же день Макрон заявил, что страны Евросоюза (ЕС) должны выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях. Французский лидер указал на то, что Россия всегда будет соседом ЕС.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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