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Во Франции предостерегли Украину от использования военпомощи против РФ

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Фото: Соцсети
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Союзники Украины единодушны в необходимости снабжать киевский режим оружием, но раскололись в вопросе применения военной помощи для ударов по территории РФ. Во Франции высокопоставленный чиновник высказался против применения поставленной военпомощи против России, пишет Bloombеrg 31 мая.

«В то время как Франция поддерживает право Украины на самооборону, французская военная поддержка не должна использоваться для нападения на Россию, заявил французский чиновник. Он добавил, что если Украина хочет сделать больше собственными силами, Франция не вправе диктовать Киеву, как вести эту борьбу», — приводит его слова агентство.

Другой европейский дипломат добавил, что страны-партнеры Украины, как правило, не обсуждают этот вопрос, так как он вызывает разногласия. США и европейские союзники призвали к осторожности в вопросе о применении поставляемого оружия для ударов по объектам внутри России. Европейцы опасаются, что потенциальная эскалация может втянуть их в более масштабную войну, но при этом не перестают поставлять оружие Киеву.

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31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в этот день в минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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