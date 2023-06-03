Киев выразил Будапешту демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма

Киев выразил Будапешту официальный демарш из-за видеоролика с картой Украины без Крыма. Об этом сообщается в субботу, 3 июня, на сайте украинского министерства иностранных дел.

30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта, на котором была показа карта Украины, не включающая в себя Крым.

«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной», — говорится в заявлении украинского МИДа. В Киеве потребовали от Будапешта «прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО».

«Подыгрыш <…> политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике», — заявили в МИДе.

Ранее, 2 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесет только новые жертвы конфликта, поэтому его необходимо не допустить. Он отметил, что необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Киев начнет наступление, так как это приведет лишь к новым жертвам. Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия не позволит втянуть себя в украинский конфликт.

В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

В том же месяце Орбан подчеркивал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не хочет отправлять на украинскую территорию свои войска. По этим причинам нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров, считает он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.