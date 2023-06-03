Ушаков сообщил о редких контактах США и РФ по дипломатической линии

Россия и США время от времени продолжают поддерживать контакты по дипломатической линии и по специальным каналам. В частности, они касаются вопроса обмена заключенными, сообщил 3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени. Обмены обсуждаются по специальным каналам, тоже время от времени», — прокомментировал Ушаков телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что по дипломатической линии эти редкие контакты продолжаются между МИД РФ и американским посольством, кроме того общение есть между Госдепартаментом и российским посольством в США, «в том числе и о визах».

Ранее, 2 июня, американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян. При этом он объявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились свергнуть действующее правительство России.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с Вашингтоном и выразил надежду на восстановление диалога.

В том же месяце российский президент Владимир Путин сообщил, что отношения двух стран переживают глубокий кризис, в основе которого лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.