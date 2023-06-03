Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Общество
Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»
Армия
МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в центральной части Марьинки
Мир
Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес

Ушаков сообщил о редких контактах США и РФ по дипломатической линии

Ушаков: США и Россия время от времени продолжают контакты по дипломатической линии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США время от времени продолжают поддерживать контакты по дипломатической линии и по специальным каналам. В частности, они касаются вопроса обмена заключенными, сообщил 3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени. Обмены обсуждаются по специальным каналам, тоже время от времени», — прокомментировал Ушаков телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что по дипломатической линии эти редкие контакты продолжаются между МИД РФ и американским посольством, кроме того общение есть между Госдепартаментом и российским посольством в США, «в том числе и о визах».

«Не забудем, не простим»: Москва ответит США за невыдачу виз журналистам
Глава МИД России отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН без пресс-пула

Ранее, 2 июня, американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян. При этом он объявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились свергнуть действующее правительство России.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с Вашингтоном и выразил надежду на восстановление диалога.

В том же месяце российский президент Владимир Путин сообщил, что отношения двух стран переживают глубокий кризис, в основе которого лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023