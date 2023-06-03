Карякин рассказал о сроках своего возвращения к выступлениям на Кубке мира

Российский шахматист Сергей Карякин, который отказался выступать на Кубке мира под нейтральным флагом, заявил 3 июня, что готов будет вернуться к турниру только тогда, когда россияне будут полностью восстановлены в правах.

По его словам, Кубок мира является очень значимым турниром, и он всегда на нем выступал удачно, но принципы для него еще важнее.

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо... Кубок мира — один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже», — цитирует гроссмейстера «Спорт-Экспресс».

Карякин подчеркнул, что сейчас он готов отойти от участия в состязании, где не может представлять флаг России, поскольку он «всей душой со своей страной».

«Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет», — подчеркнул он.

Также он выразил надежду, что Международная шахматная организация (FIDE) перестанет слепо следовать антироссийскому курсу и мир вспомнит о лозунге «Спорт вне политики».

Ранее, 1 июня, Карякин заявил, что не хочет выступать на Кубке мира без российских флага и гимна. Он заявил, что получил приглашение на участие в турнире, но он проходит по нокаут-системе. Шахматист также предложил своим подписчикам в Telegram решить, стоит ли ему участвовать в соревнованиях, и большинство высказались против.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Три лучших участника пройдут отбор на турнир претендентов 2024 года. Всего на соревнованиях выступят 206 спортсменов. Кроме Карякина приглашение на турнир получили еще девять россиян.

Ранее, 31 мая, Карякина вернули в рейтинг FIDE. Он занимает 11-е место. До этого шахматиста исключили из реестра, так как он больше года не принимал участия в соревнованиях.

В марте 2022 года FIDE объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Речь шла именно про командные турниры, включая Всемирную шахматную олимпиаду. Также сборную исключили из Европейского шахматного союза.

В том же месяце комиссия этики организации заявила о дисквалификации Карякина на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого шахматист открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. Позже апелляционная палата комиссии FIDE по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию.