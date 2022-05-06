FIDE отклонила апелляцию шахматиста Карякина на его дисквалификацию

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского шахматиста Сергея Карякина на его шестимесячную дисквалификацию. Об этом 6 мая сообщается на официальном сайте FIDE.

Отмечается, что теперь Карякин может обжаловать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня после сообщения о решении.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.

26 апреля гроссмейстер заявил, что международные федерации больше не ищут предлогов для отстранения от соревнований спортсменов из РФ, им для этого достаточно просто национальности. В связи с этим Карякин призвал сконцентрироваться на проведении турниров внутри России и с дружественными странами.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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