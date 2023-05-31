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Российского шахматиста Карякина вернули в рейтинг FIDE

Сергей Карякин вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации
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Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
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Россиянин Сергей Карякин в среду, 31 мая, вошел в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE).

Сейчас Карякин занимает в нем 11-е место, согласно обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте федерации.

В феврале шахматиста исключили из реестра, так как он больше года не принимал участия в соревнованиях. В начале мая спортсмен в составе сборной Московской области занял третье место по итогам командного чемпионата России в Сочи, что позволило ему вернуться в рейтинг FIDE.

На данный момент лучшим среди россиян остается Ян Непомнящий, который занимает в общем зачете четвертую строчку. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен, вторым идет представитель Франции Алиреза Фируджа, третьим — чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

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Ранее в среду, 31 мая, Сергею Карякину запретили выступать под флагом РФ на Кубке мира по шахматам. Российский гроссмейстер должен подтвердить участие до 2 июня. Из-за санкций FIDE спортсмены из России сейчас могут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе.

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