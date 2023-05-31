Карякину не разрешат выступать под флагом России на Кубке мира по шахматам
Сергею Карякину не разрешат выступать под флагом РФ на Кубке мира по шахматам. Российский гроссмейстер получил приглашение на турнир и должен подтвердить участие до 2 июня. Всего на Кубок мира смогут поехать восемь российских шахматистов, передает телеканал «Известия». Из-за санкций FIDE спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе. Также на Кубке мира смогут сыграть россияне, вошедшие в топ-13 рейтинга FIDE.
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