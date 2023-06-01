Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков

Карякин выступил против участия в Кубке мира по шахматам без флага и гимна

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не хочет выступать на Кубке мира без российских флага и гимна. Об этом он рассказал 1 июня в своем Telegram.

«Я получил приглашение на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — сказал он.

Карякин предложил своим подписчикам решить, стоит ли ему участвовать в Кубке мира или нет. В голосовании на этот счет большинство человек высказались против выступления шахматиста.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Три лучших участника пройдут отбор на турнир претендентов 2024 года. Всего на соревнованиях выступят 206 спортсменов. Кроме Карякина приглашение на турнир получили еще девять россиян.

«Надеюсь, удастся совмещать карьеру гроссмейстера и президента»
Вице-чемпион мира Сергей Карякин — о предстоящем матче за шахматную корону и своей новой должности

Ранее, 31 мая, Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE). Он занимает 11-е место. До этого шахматиста исключили из реестра, так как он больше года не принимал участия в соревнованиях.

В сентябре прошлого года Карякин сказал в беседе с «Известиями», что многие члены FIDE хотят, чтобы «бан» российских шахматистов был пожизненным. Карякин подчеркнул, что в условиях продления санкций необходимо проводить больше соревнований в России и становиться независимыми от FIDE.

В марте 2022 года FIDE объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Речь шла именно про командные турниры, включая Всемирную шахматную олимпиаду. Также сборную исключили из Европейского шахматного союза.

В том же месяце комиссия этики организации заявила о дисквалификации Карякина на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого шахматист открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. Позже апелляционная палата комиссии FIDE по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023