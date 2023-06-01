Карякин выступил против участия в Кубке мира по шахматам без флага и гимна

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не хочет выступать на Кубке мира без российских флага и гимна. Об этом он рассказал 1 июня в своем Telegram.

«Я получил приглашение на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — сказал он.

Карякин предложил своим подписчикам решить, стоит ли ему участвовать в Кубке мира или нет. В голосовании на этот счет большинство человек высказались против выступления шахматиста.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Три лучших участника пройдут отбор на турнир претендентов 2024 года. Всего на соревнованиях выступят 206 спортсменов. Кроме Карякина приглашение на турнир получили еще девять россиян.

Ранее, 31 мая, Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE). Он занимает 11-е место. До этого шахматиста исключили из реестра, так как он больше года не принимал участия в соревнованиях.

В сентябре прошлого года Карякин сказал в беседе с «Известиями», что многие члены FIDE хотят, чтобы «бан» российских шахматистов был пожизненным. Карякин подчеркнул, что в условиях продления санкций необходимо проводить больше соревнований в России и становиться независимыми от FIDE.

В марте 2022 года FIDE объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Речь шла именно про командные турниры, включая Всемирную шахматную олимпиаду. Также сборную исключили из Европейского шахматного союза.

В том же месяце комиссия этики организации заявила о дисквалификации Карякина на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого шахматист открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. Позже апелляционная палата комиссии FIDE по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию.