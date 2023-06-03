Федор Емельяненко оценил победу брата над Леденевым

Российский спортсмен, боец ММА, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко оценил победу младшего брата Ивана над дзюдоистом Алексеем Леденевым. Свое мнение он озвучил 2 июня.

26 мая Иван Емельяненко, брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко, одержал победу над дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым в поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Федора, решение о бое было принято без его участия.

«Мне Эдгард Запашный скинул бои Ивана и Александра. Я посмотрел записи. Ну победил блогера», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Спортсмен добавил, что много лет наблюдает за братьями с тяжелым чувством, но не может ничем помочь.

«Я ему предлагал не с блогерами, а с реальными бойцами биться. Я ему предлагал помощь и поддержку еще в 15–16 лет. Если он в 35 созрел, пусть будет так», — добавил он.

Также Федор Емельяненко выразил надежду, что Иван после победы начнет новую жизнь.

После боя с Леденевым Емельяненко-младший рассказал, что на ринге были спорные решения. Когда он увидел лежащего на ринге противника, то начал его добивать. Однако бил немного не по правилам, тогда судья решил поднять стойку.

Емельяненко добавил, что его можно будет увидеть на профессиональном ринге, где «покажет, на что он способен», когда наберет форму.



Боец заключил, что теперь он уходит в спорт и постарается связать свою жизнь с боями.