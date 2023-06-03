Реклама
Прямой эфир
Мир
YouTube перестал удалять фейковый контент о прошлых выборах в США
Мир
В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Мир
Шеф Пентагона высказался о разрушительности конфликта в Тайване
Мир
Пентагон обвинил КНР в совершении «опасных маневров» по отношению к самолетам США
Спорт
Юношеская команда «Зенит» выиграла Кубок БРИКС по футболу
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Политика
Совбез заявил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать кризис в России
Мир
Власти США издали запрет на аренду нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико
Спорт
Главный тренер ПСЖ Гальтье сообщил об уходе из клуба
Мир
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии дополнительных ЗРК С-400 из России
Спорт
Матч чемпионата Франции по футболу остановили после нападения болельщика на игрока
Спорт
Легкоатлетка из Кении побила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м

Глава одного из районов Киева призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру Виталию Кличко вместе уйти в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами в городе во время воздушной тревоги. Заявление он сделал в своем Telegram-канале 2 июня.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я.одновременно. Это будет справедливый, мужской поступок», — сказал он в видеобращении.

По словам Ратникова, так как они оба представляют интересы жителей Киева, то и отвечать следует обоим. При этом глава района обвинил мэра в том, что тот мало времени проводит в городе, предпочитая заграничные командировки.

Без бензина, йода и овощей: киевляне рассказали о жизни в городе
Украинские власти заявили о завершении оборонительной операции в украинской столице и усилили присутствие теробороны

2 июня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в городе Виталия Кличко. Создатель петиции заявил о «вопиющей безответственности ряда должностных лиц» в Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет Кличко.

1 июня Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами.

Кличко в своем Telegram-канале вместе с тем заявил, что работа укрытий теперь будет контролироваться патрульной полицией Киева. Также он отдал поручение главам районов города «немедленно проверить все укрытия».

Ранее, в ночь на 1 июня, в Киеве прозвучали взрывы. Уточнялось, что в Киевской области также были слышны хлопки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023