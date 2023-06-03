Глава одного из районов Киева призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру Виталию Кличко вместе уйти в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами в городе во время воздушной тревоги. Заявление он сделал в своем Telegram-канале 2 июня.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я.одновременно. Это будет справедливый, мужской поступок», — сказал он в видеобращении.

По словам Ратникова, так как они оба представляют интересы жителей Киева, то и отвечать следует обоим. При этом глава района обвинил мэра в том, что тот мало времени проводит в городе, предпочитая заграничные командировки.

2 июня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в городе Виталия Кличко. Создатель петиции заявил о «вопиющей безответственности ряда должностных лиц» в Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет Кличко.

1 июня Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами.

Кличко в своем Telegram-канале вместе с тем заявил, что работа укрытий теперь будет контролироваться патрульной полицией Киева. Также он отдал поручение главам районов города «немедленно проверить все укрытия».

Ранее, в ночь на 1 июня, в Киеве прозвучали взрывы. Уточнялось, что в Киевской области также были слышны хлопки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.