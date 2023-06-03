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Синоптики спрогнозировали похолодание до 14 градусов в Москве 3 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, местами умеренный дождь и похолодание до +14 градусов ожидают жителей Московского региона в субботу, 3 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 12 до 14 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от +12 до +17 градусов тепла в дневное время и от 0 до +5 градусов — в ночное. Местами возможны заморозки до –1.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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Ранее, 1 июня, руководитель Яндекс. Погоды Александр Ганьшин спрогнозировал в Москве прохладные выходные с дождем. По его словам, в субботу, 3 июня, в Москве ожидается небольшой дождь со среднесуточной температурой +12 градусов. В воскресенье, 4 июня, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +15.

Тогда же синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым.

26 мая специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно +17 градусов.

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