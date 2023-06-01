Синоптик спрогнозировал прохладные выходные с дождем в Москве

В субботу, 3 июня, в Москве ожидается небольшой дождь со среднесуточной температурой +12 градусов. В воскресенье, 4 июня, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +15, рассказал «Известиям» 1 июня руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«3 июня в Москве будет прохладным (+12 градусов) с небольшими осадками. Скорость ветра с утра составит 3,4 м/с, а вечером — 2,4 м/с. В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +12. Днем она поднимется до +15, вечером опустится до +10», — сообщил Ганьшин.

Он также рассказал, что среди российских городов-миллионников самая теплая погода в выходные ожидается в Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске, где температура воздуха прогреется до +27…+35 градусов.

Наиболее прохладные выходные, по его словам, ждут жителей Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода, где ожидаемая температура составит от +12 до +19 градусов.

26 мая специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары. Она отметила, что жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно +17 градусов.