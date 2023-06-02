Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ

Спецслужбы государств СНГ всегда находятся в контакте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

«Специальные службы были всегда в контакте. Они действуют спокойно, тихо, незаметно, как и положено специальным службам. Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится и меньше претензий предъявляет к вам, нашим союзникам», — отметил он.

Белорусский лидер указал, что с началом спецоперации некоторым странам потребовалось время для оценки ситуации. При этом Лукашенко заявил, что всё уже давно шло к украинскому конфликту.

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы», — сказал Лукашенко.

Лукашенко напомнил признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в декабре 2022 года о том, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Ее слова подтвердил и бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

После этого, в январе, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ООН дать объективную оценку действиям Франсуа Олланда и Ангелы Меркель по Минским соглашениям.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по данному вопросу.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны водили за нос.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.