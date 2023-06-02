Минюст признал иноагентами издание «Проект» и журналиста Романа Супера

Журналиста Романа Супера и его издание «Проект» включили в реестр иноагентов. Информация об этом появилась 2 июня на сайте Минюста РФ.

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов», — указано в причинах принятого ведомством решения.

Также упоминается распространение журналистом недостоверной информации и выступления против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, иноагентами признано издание «Ярновости», журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.

2 июня Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с телеведущего и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) статус иностранного агента. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года.

В этот день же в удовлетворении аналогичного иска было отказано артисту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом).

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.