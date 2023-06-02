Министры обороны Чехии и Словакии обсудили совместное производство боеприпасов

Чехия и Словакия обсудили сотрудничество в области производства боеприпасов. Об этом 2 июня заявил глава минобороны Словакии Мартин Скленар на пресс-конференции с чешской коллегой Яной Черноховой.

«Проектов, которые мы можем совместно осуществить, много. В этом мы будем с радостью далее сотрудничать. Помимо этого, мы обсудили сотрудничество в области увеличении производства боеприпасов», — поделился Скленар.

Как отметил словацкий министр обороны, взаимодействие двух стран в этой области будет осуществляться в рамках цели Европейского союза (ЕС). Так, производственные возможности военно-промышленного комплекса должны быть увеличены.

Вместе с тем министры двух стран обсудили вопросы по совместной эксплуатации и техобслуживанию шведских БМП CV90.

Ранее в этот день Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву.

До этого, 3 мая, ЕК представила план по наращиванию производства боеприпасов. В заявлении отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины. Позднее послы ЕС одобрили выделение средств из Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.