Медведев об Apple и спецслужбах США: все производители смартфонов сотрудничают с разведкой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время общения с журналистами в пятницу, 2 июня, заявил, что не верит технологическим компаниям, которые отрицают сотрудничество со спецслужбами.

По его мнению, любая IT-компания, которая отрицает сотрудничество со спецслужбами той или иной страны, либо «беззастенчиво врет», либо собирается закрыться. По словам Медведева, владельцам любых смартфонов от Apple или Samsung следует иметь это в виду.

«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений андроидом», — сказал он.

Ранее, 1 июня, ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Согласно заявлению ведомства, заражению шпионским ПО подверглись несколько тысяч телефонов, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

В этот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки, практически невозможно.

Apple 2 июня опровергла заявление ФСБ о слежке через гаджеты компании. В заявлении компании говорится, что она никогда не работала с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет.