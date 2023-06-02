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Bloomberg сообщило о падении японского импорта СПГ до 20-летнего минимума
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Bloomberg сообщило о падении японского импорта СПГ до 20-летнего минимума

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Фото: ТАСС
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Япония сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за последние 20 лет. Об этом 2 июня сообщило агентство Bloomberg.

«Поставки сократились примерно до 4 млн т в мае, что примерно на 30% меньше, чем в том же месяце год назад, и является минимальным с 2002 года, согласно данным отслеживания судов и правительственным данным. Газохранилища Японии настолько хорошо укомплектованы, что в прошлом месяце импортеры предлагали продать поставки», — говорится в публикации.

Правительство Японии призвало домохозяйства и предприятия экономить электроэнергию из-за прошлогоднего энергетического кризиса. В настоящее время энергопотребление в стране сократилось до уровня мая 2020 года.

Bloomberg отмечает, что сокращение поставок СПГ в Японию, которая является крупнейшим импортером этого вида топлива, уменьшило глобальный дефицит и опустило цены до самого низкого уровня за два года.

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Ранее, 16 мая, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов рассказал, что японские импортеры СПГ в ближайшие годы столкнутся с истечением ряда долгосрочных контрактов, но не откажутся от импорта сырья. В частности, по его словам, Токио заинтересован в поставках газа за счет проекта «Арктик СПГ – 2».

27 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны для обеспечения энергетической безопасности. Он выразил мнение, что спрос на СПГ будет расти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение в беседе с «Известиями», что японские компании не хотят выходить из проектов на Сахалине, чтобы не потерять доход, который они получают. Он также отметил, что эти проекты очень выгодны еще и с точки зрения логистики.

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