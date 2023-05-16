Эксперт заявил о заинтересованности Японии в поставках газа с «Арктик СПГ – 2»

Японские импортеры сжиженного природного газа в ближайшие годы столкнутся с истечением ряда долгосрочных контрактов на поставку СПГ, но не откажутся от импорта сырья. В частности, Токио заинтересован в поставках газа за счет проекта «Арктик СПГ – 2». Об этом во вторник, 16 мая, в беседе с «Известиями» сказал эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.

Он указал, что по оценке S&P Global Platts, в 2020 году объем действовавших на тот момент долгосрочных контрактов на поставку СПГ составлял 99 млн т в год. К 2030 году этот объем снизится на треть — до 65 млн т в год.

«Именно поэтому Япония в прошлом году не отказалась от импорта СПГ из России, основу которого составляют поставки с завода в сахалинском порту Пригородное, в число акционеров которого входят японские Mitsui и Mitsubishi. По той же причине Япония будет заинтересована в поставках сырья с проекта «Арктик СПГ – 2», общая мощность которого составит 19,6 млн т в год», — отметил эксперт.

Родионов также обратил внимание на то, что японская электроэнергетика сильно зависит от устойчивости поставок газа.

«В 2022 году на долю газа в стране пришлось 34% выработки электроэнергии. До аварии на АЭС «Фукусима-1» важную роль для Японии играли атомные электростанции (АЭС): в 2010 году их доля в структуре генерации составляла 25,7%, однако в 2022 году этот показатель достиг лишь 5,4%», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в начале 2023 года в Японии действовало только 17 из 60 атомных энергоблоков, построенных в период с 1963 по 2009 год. Несмотря на то что правительство Японии разрешило строительство реакторов нового поколения для замены действующих мощностей и продлило предельный срок эксплуатации АЭС до 60 лет, доля атомной генерации, по словам Родионова, вернется к значениям 2010 году еще нескоро.

«Поэтому Япония будет меньше всего заинтересована в каких-либо ограничениях на поставку СПГ из России», — заключил он.

Ранее в этот день генеральный консул в Саппоро Сергей Марин в интервью «РИА Новости» заявил, что Япония к 2026 году может увеличить поставки СПГ из РФ на 2 млн т за счет проекта «Арктик СПГ – 2».

27 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны для обеспечения энергетической безопасности. Он выразил мнение, что спрос на СПГ будет расти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение в беседе с «Известиями», что японские компании не хотят выходить из проектов на Сахалине, чтобы не потерять доход, который они получают. Он также отметил, что эти проекты очень выгодны еще и с точки зрения логистики.

22 ноября 2022-го стало известно, что генеральной лицензией министерства финансов США разрешена транспортировка российской нефти в Японию в рамках проекта «Сахалин-2».