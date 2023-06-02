Пожар произошел в многоквартирном доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

Возгорание произошло в многоквартирном доме в Куйбышевском районе Донецка после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Во время обстрела поселка шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — написал он в Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что один из снарядов попал рядом с больницей № 21.

По информации Кулемзина, в результате атаки на Куйбышевский район погиб мужчина 1951 года рождения. Между тем в Перовском районе Донецка при обстрелах города погибли трое человек.

Ранее в пятницу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Донецком.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, за час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В частности, обстрел велся по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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