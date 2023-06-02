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Число погибших при обстрелах ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Стало известно о гибели еще одного мирного жителя в Петровском районе Донецка при обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня. Таким образом общее число жертв выросло до трех. Об этом 2 июня написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения», — уточнил мэр Донецка.

Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировали о двоих погибших.

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Как в четверг сообщал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, в Донецке срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО). За час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм.

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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