Число погибших при обстрелах ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех

Стало известно о гибели еще одного мирного жителя в Петровском районе Донецка при обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня. Таким образом общее число жертв выросло до трех. Об этом 2 июня написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения», — уточнил мэр Донецка.

Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировали о двоих погибших.

Как в четверг сообщал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, в Донецке срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО). За час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм.

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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