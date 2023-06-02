Мэр Донецка сообщил о смерти мужчины в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин 2 июня в своем Telegram-канале.

«<...> по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения», — отметил мэр.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Донецком.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК, за час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В частности, обстрел велся по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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