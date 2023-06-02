В Донецке сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Донецком. Об этом в пятницу, 2 июня, с места событий сообщает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за час украинские военные выпустили по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм. В частности, обстрел велся по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам.

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Тогда же сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе. При обстреле погибли три человека.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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