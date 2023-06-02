Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Происшествия
В Японии из-за тайфуна «Мавар» отменили более 260 авиарейсов
Спорт
Теннисистка Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Экономика
Bloomberg сообщило о падении японского импорта СПГ до 20-летнего минимума
Авто
АвтоВАЗ планирует выпускать в Ижевске новые модели Lada с партнерами из Китая
Мир
Глава минобороны Британии исключил вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Мир
На Украине мужчин призывного возраста фиктивно устраивали в горгаз

АвтоВАЗ запустит производство на заводе в Санкт-Петербурге 14 июня

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на заводе в Санкт-Петербурге 14 июня, следует из презентации, представленной гендиректором компании Максимом Соколовым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.

Расширяй и властвуй: АвтоВАЗ определился со стратегией до 2030 года
Как будет развиваться бренд Lada в ближайшие семь лет

Ранее, 31 мая, в документе Минпромторга РФ сообщалось, что первой моделью, которую в июне текущего года начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77). Вместе с тем это авто является китайским продуктом, эту информацию подтвердил сам Соколов.

На китайский рынок FAW Bestune T55 вышел в 2021 году. В России кроссовер появился месяц назад. Сейчас цены на него стартуют с 2,3 млн рублей. При этом ожидается, что машины, выпущенные под маркой Lada, будут дешевле китайских аналогов.

Завод Nissan был переименован в ООО «Лада Санкт-Петербург» еще в конце апреля. Уточняется, что до конца текущего года компания произведет 10 тыс. автомобилей. В 2024 году планируется выпустить до 30 тыс. машин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023