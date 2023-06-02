Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на заводе в Санкт-Петербурге 14 июня, следует из презентации, представленной гендиректором компании Максимом Соколовым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.

Ранее, 31 мая, в документе Минпромторга РФ сообщалось, что первой моделью, которую в июне текущего года начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77). Вместе с тем это авто является китайским продуктом, эту информацию подтвердил сам Соколов.

На китайский рынок FAW Bestune T55 вышел в 2021 году. В России кроссовер появился месяц назад. Сейчас цены на него стартуют с 2,3 млн рублей. При этом ожидается, что машины, выпущенные под маркой Lada, будут дешевле китайских аналогов.

Завод Nissan был переименован в ООО «Лада Санкт-Петербург» еще в конце апреля. Уточняется, что до конца текущего года компания произведет 10 тыс. автомобилей. В 2024 году планируется выпустить до 30 тыс. машин.