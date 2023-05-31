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Авто
На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать Lada X-Cross 5

На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать Lada X-Cross 5

Минпромторг: Lada X-Cross 5 станет первой моделью, которую будут производить на бывшем заводе Nissan в Петербурге
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Фото: t.me/maximkadakov
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Первой моделью, которую в июне текущего года начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77). Об этом стало известно 31 мая из документа Минпромторга России.

«В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей», — приводит «РИА Новости» выдержку из материалов к итоговой коллегии министерства за 2022 год.

Расширяй и властвуй: АвтоВАЗ определился со стратегией до 2030 года
Как будет развиваться бренд Lada в ближайшие семь лет

25 апреля сообщалось о переговорах АвтоВАЗа с тремя китайскими автопроизводителями о запуске производства автомобилей под брендом Lada. Глава компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ не собирается «пускать пыль в глаза» и открыто заявляет, что на сегодняшний день это китайский продукт.

Ранее, 12 апреля, были опубликованы первые фото нового кроссовера Lada X-Cross 5. В тот день в Сочи АвтоВАЗ впервые представил данную модель. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков допустил, что все кроссоверы Lada питерской сборки будут называться X-Cross. Седаны, по его словам будут иметь другое обозначение.

На китайский рынок FAW Bestune T55 вышел в 2021 году. В России кроссовер появился месяц назад. Сейчас цены на него стартуют с 2,3 млн рублей. При этом ожидается, что машины, выпущенные под маркой Lada, будут дешевле китайских аналогов.

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