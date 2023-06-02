Политолог объяснил внесение президентом Польши поправок в закон о «влиянии РФ»

Президент Польши Анджей Дуда пожелал внести изменения в законопроект о создании комиссии по изучению российского влияния почти сразу после его подписании из-за критики США. Об этом 2 июня «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

«Польские власти решили дать заднюю в вопросе о законе о российском влиянии, поскольку этот закон раскритиковали в Вашингтоне. Спорить с американцами поляки не решаются, поэтому в закон будут внесены изменения. Причем изменения касаются тех вопросов, на которые указывали представители Соединенных Штатов. Но тем не менее, хоть и в усеченном виде, закон будет существовать, он будет использоваться партией «Право и справедливость» для дискредитации своих политических оппонентов из партии «Гражданская платформа», — сказал он.

При этом глава «Гражданской платформы» Дональд Туск, ради которого этот законопроект и создавался, не будет отстранен от участия в парламентских выборах осенью 2023 года, отметил политолог.

29 мая газета Politico написала, что комиссия по изучению «влияния России» в Польше может привести к гражданской войне. В публикации говорится, что оппозиция осудила комиссию как политическое оружие, предназначенное для запугивания соперников партии «Право и справедливость» перед выборами.

В тот же день американский посол в Польше Марк Бжезинский заявил, что США разделяют озабоченность из-за создания в Польше комиссии по изучению «влияния России». Посол указал на правильность решения Дуды направить документ в Конституционный суд для дальнейшей оценки. По информации Business Insider, адвокаты сочли данный законопроект нарушением Конституции.

31 мая политолог Аверьянов сообщил, что пророссийских сил в Польше нет, однако власти страны активно используют обвинения в связях с Москвой против оппозиции.