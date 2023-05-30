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Посол США заявил об озабоченности из-за комиссии Польши по влиянию России

Посол Бжезинский заявил, что США озабочены из-за создания в Польше комиссии по влиянию России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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США разделяют озабоченность из-за создания в Польше комиссии по изучению «влияния России». Об этом заявил американский посол в Польше Марк Бжезинский 29 мая.

Ранее этим же днем президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах, передает TOK FM.

«Правительство США разделяет озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — передает его слова NaTemat.pl.

Посол указал на правильность решения Дуды направить документ в Конституционный суд для дальнейшей оценки. По информации Business Insider, адвокаты сочли данный законопроект нарушением Конституции.

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Ранее, 28 мая, сенатор Алексей Пушков обвинил польские элиты в шпиономании и русофобии. Таким образом он отреагировал на заявление экс-главы службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские группы, а правящая партия «Право и справедливость» пронизана «российскими агентами».

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

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