Политолог заявил об уходе Польши от демократических принципов

Пророссийских сил в Польше нет, однако власти страны активно используют обвинения в связях с Москвой против оппозиции. Об этом 31 мая «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

«В Польше уже много лет идет охота на ведьм. Правящая партия «Право и справедливость» ищет и находит российский след в деятельности своих политических оппонентов. По польскому телевидению последние годы показываются сюжеты, где представители в основном партии «Гражданская платформа», главной оппозиционной силы в стране, показаны как проводники российских интересов», — сказал он.

Политолог отметил, что после принятия закона о расследовании российского влияния на польскую политику оппозиционеры в Польше на легальной основе могут быть вычеркнуты на 10 лет из публичной сферы.

«Очевидно, что здесь речь идет об ограничении свободы слова, о движении от демократии в сторону авторитаризма. Примерно то же самое происходит в Молдавии. Примечательно, что Вашингтон не выражает серьезной озабоченности по поводу того, что страны Восточной Европы двигаются в противоположном направлении от демократических принципов», — заявил Аверьянов.

Эксперт подчеркнул, что партия «Гражданская платформа» и другие оппозиционные силы в Польше не являются пророссийскими.

«Вообще пророссийских сил в Польше нет. Однако обвинения в пророссийскости — важный инструмент во внутрипольской политической борьбе, его охотно использует правящая партия «Право и справедливость», особенно в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью этого года», — заключил он.

29 мая газета Politico написала, что комиссия по изучению «влияния России» в Польше может привести к гражданской войне. В публикации говорится, что оппозиция осудила комиссию как политическое оружие, предназначенное для запугивания соперников партии «Право и справедливость» перед выборами. Указывается, что подобный закон демонстрирует отход правительства Польши от демократических принципов Евросоюза. Кроме того, по мнению критиков, комиссия нарушает Конституцию.