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Польшу предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по «влиянию России»

Politico: в Польше может вспыхнуть гражданская война из-за закона о «влиянии России»
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Комиссия по изучению «влияния России» в Польше может привести к гражданской войне, о чем сообщает газета Politico.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — приводятся слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни в статье от 29 мая.

В публикации говорится, что оппозиция осудила комиссию как политическое оружие, предназначенное для запугивания соперников партии «Право и справедливость» перед выборами. Указывается, что подобный закон демонстрирует отход правительства Польши от демократических принципов ЕС. Кроме того, по мнению критиков, комиссия нарушает Конституцию.

«Дуда и правительство партии «Право и справедливость» заявляют, что это попытка искоренить «агентов Кремля» в Польше, но оппозиция предупреждает, что комиссия нацелена на преследование политических соперников — особенно Дональда Туска, бывшего премьер-министра и председателя Европейского совета, который возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа», — сказано в материале.

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29 мая американский посол в Польше Марк Бжезинский заявил, что США разделяют озабоченность из-за создания в Польше комиссии по изучению «влияния России». Посол указал на правильность решения Дуды направить документ в Конституционный суд для дальнейшей оценки. По информации Business Insider, адвокаты сочли данный законопроект нарушением Конституции.

Ранее, 28 мая, сенатор Алексей Пушков обвинил польские элиты в шпиономании и русофобии. Таким образом он отреагировал на заявление экс-главы службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские группы, а правящая партия «Право и справедливость» пронизана «российскими агентами».

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

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