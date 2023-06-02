Глава минобороны Британии исключил вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в опубликованном в пятницу, 2 июня, интервью The Washington Post заявил, что Евросоюз (ЕС) и НАТО не должны давать чрезмерных обещаний кандидатам на вступление в альянс.

Он подчеркнул, что Украину точно не примут в организацию на саммите, который состоится в июле в Вильнюсе. Он сослался на сохраняющиеся в НАТО внутренние разногласия.

«Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе этого не произойдет. Это не произойдет в любое ближайшее время», — сказал Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании отметил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» с Украиной и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала Киева.

Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что среди членов НАТО нет разногласий по возможному принятию Украины в альянс. При этом он отметил, что все подобные решения должны приниматься на основе консенсуса всех стран-участниц.

В то же время министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО пришли к консенсусу о том, что вступление Украины в альянс не должно входить в повестку его ближайшего саммита.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

30 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В середине мая текущего года он призвал организацию на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в альянсе.