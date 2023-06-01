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Блинкен завил об отсутствии разногласий по вопросу принятия Украины в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Среди членов НАТО нет разногласий по возможному принятию Украины в альянс. Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло.

«Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению. НАТО — это организация, основанная на консенсусе. Поэтому любые шаги, которые мы предпринимаем, должны быть приняты на основе консенсуса 31 страны, которые в настоящее время являются членами альянса», — сказал он на пресс-конференции.

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Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО пришли к консенсусу о том, что вступление Украины в альянс не должно входить в повестку его ближайшего саммита, который будет проходить 11–12 июля в Вильнюсе.

1 июня обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис заявил, что Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией и планирует обсудить его на саммите в июле. Он также отметил, что НАТО становится всё более важным игроком в мировых делах после начала конфликта на Украине.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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