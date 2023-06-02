В Краснодарском крае пропала девушка-дизайнер

В Краснодарском крае четыре дня ищут пропавшую девушку-дизайнера. Об этом 2 июня рассказала «Известиям» ее мама Лидия.

«28 мая Валя выехала на такси из Кабардинки в Новороссийск, чтобы сесть на поезд Новороссийск – Воркута. В 21:16 она написала мне SMS, что села в такси и скоро будет на вокзале. В 21:21 у нее уже был выключен телефон, и больше на связь она не выходила», — рассказала женщина.

По ее словам, девушка должна была приехать в Киров, где она собиралась устроиться дизайнером в местном театре. 1 июня они должны были встретиться там, однако девушка так и не вышла на связь ни с родственниками, ни с друзьями.

Мать девушки обратилась в полицию, поиски пропавшей продолжаются.

Ранее, 2 мая, в Ленинградском районе Краснодарского края следователи Следственного комитета России обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Днем позже с признаками насильственной смерти было обнаружено тело мужчины-аниматора Кирилла Чубко. В убийстве подозревают 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Мужчин задержали.