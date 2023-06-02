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В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве началась встреча трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом 2 июня сообщил «Известиям» пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

«В Москве в соответствии с поручениями глав государств начала работу трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука», — сказал он.

Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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