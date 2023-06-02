ВСУ нанесли удар по территории морского порта Бердянска

Украинская армия нанесла удар по территории морского порта Бердянска в Запорожской области, сообщают власти города 2 июня в Telegram-канале.

Атака была произведена около 12:00.

«Киевский террористический режим сегодня, 2 июня, около 12:00 нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось по территории морского порта», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Бердянске. По его словам, это мог быть ракетный обстрел с украинской стороны и работа ПВО.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. О пострадавших не сообщалось.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.