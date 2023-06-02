ВСУ ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 11:00 мск нацисты обстреляли больничный городок в поселке городского типа Розовка Куйбышевского района», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в пятницу он сообщил, что киевский режим завершил создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. Рогов отметил, что подробности уточнит позже.

До этого, 30 мая, ВСУ обстреляли Михайловку в Запорожской области, были погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.