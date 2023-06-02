Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили создание ударных группировок для наступления на запорожском направлении. Об этом 2 июня сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ», — отметил он.

О количестве боевиков и составе формирований он пообещал сообщить позже. Также Рогов уточнит информацию о направлениях готовящихся ВСУ ударов.

Ранее, 30 мая, ВСУ нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, был поврежден газопровод. Днем ранее ВС РФ пресекли попытку украинских боевиков зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Рогов тогда указал, что украинские боевики пытаются создать иллюзию присутствия в регионе.

До этого, 26 мая, Рогов сообщил об обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.