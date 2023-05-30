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В результате обстрелов ВСУ в Запорожской области есть погибшие

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В результате обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Михайловка в Запорожской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

«Сегодня в населенный пункт Михайловка были прилеты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения», — сообщила Романиченко в эфире телеканала «Россия-24».

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Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в полночь нанесли удар по Михайловке. Он отметил, что был поврежден газопровод. Рогов отметил, что обстрел велся из тяжелых видов вооружений.

Накануне вечером Рогов сообщал о взрыве в Мелитополе. Звук взрыва был слышен около 21:18.

В тот же день сообщалось, что российские Вооруженные силы (ВС) пресекли попытку ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Рогов тогда указал, что украинские боевики пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы заставить российское командование перебросить больше сил на этот участок фронта.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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